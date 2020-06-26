Таллинн утвердил порядок использования услуги социального транспорта
Город Таллинн утвердил объемы использования услуг социального транспорта для людей с особыми потребностями на вторую половину текущего года.
Город Таллинн утвердил объемы использования услуг социального транспорта для людей с особыми потребностями на вторую половину текущего года.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, город планирует развивать услугу социального транспорта и сделать ее доступнее.
”Если в 2018 году на расходы по оказанию этой услуги бюджетом было предусмотрено 1,65 млн евро, то в прошлом году 2 млн евро, а в этом году мы прогнозируем 2,3 млн евро, — пояснила Бетина Бешкина. — Год назад мы изменили и расширили возможности использования социального транспорта в Таллинне. На основании полученной обратной связи можем сказать, что в основном пользователи довольны; например, увеличение лимита количества поездок на такси было крайне необходимо нуждающимся в помощи. Также выросло число маршрутных перевозок, которыми пользовались дети и совершеннолетние с ограниченными возможностями — для поездок в школу, на работу или в учреждения социального попечения. Увеличилось и число пользующихся услугой таксоизвоза; с осени 2019 года услугу начали круглосуточно оказывать и новые машины, приспособленные для перевозки пассажиров в инвалидных колясках, что улучшило услугу и сделало ее более безопасной”.
Число бесплатных и частично оплачиваемых внеплановых поездок в Таллинне остается прежним: шесть бесплатных поездок во втором полугодии и четыре частично оплачиваемых поездки в календарный месяц; доля самофинансирования при частично оплачиваемой поездке составляет два евро. Для использования услуги внеплановой перевозки из Таллинна в какой-либо пункт назначения Эстонии или же для поездки оттуда обратно в столицу по-прежнему сохраняются две поездки и доля самофинансирования в размере 13 центов за километр. Если пользователь услуги израсходовал как бесплатные, так и частично оплачиваемые поездки, оплата внеплановой перевозки происходит на основании прейскуранта предприятия, оказывающего услугу.
При использовании услуги такси в течение календарного месяца из городского бюджета будет оплачиваться 190 евро в расчете на одного пользователя, доля самофинансирования составляет четверть от стоимости каждой поездки: личное участие пользователя составляет до 47 евро 50 центов. Если предусмотренный лимит превышается, то пользователь услуги оплачивает поездку в 100-процентном объеме.
Услугу маршрутной и внеплановой перевозки оказывает принадлежащая Таллинну фирма Termak Autopark AS. Конкурс госпоставки по оказанию услуги таксоизвоза выиграло в 2019 году AS Tulika Takso, с которым заключен договор по оказанию услуги до 30 июня 2024 года.
В этом году на покрытие расходов, связанных с услугой социального транспорта, в городском бюджете предусмотрено почти 2,3 млн евро.
Исходя из Закона о социальном обеспечении, услугу социального транспорта организует местное самоуправление. Действующий с 2016 года Закон о социальном обеспечении обязывает местное самоуправление оценить потребность ходатайствующего в предоставлении помощи. Работники социального отдела районной управы города оценивают необходимость ходатайствующего в помощи и выносят решение о предоставлении услуги исходя из утвержденного на основании этого закона порядка предоставления услуги социального транспорта.
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