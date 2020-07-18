Таллинн установил на верховом болоте Пяэскюла новые карты и указатели

Карты расположены рядом с главными входами на болото Пяэскюла, неподалеку от улиц Сыбра, Хийу, Хелбе и Краави. Вдобавок по обочинам дорог установлены шесть схем поменьше и множество указателей, которые помогают впервые оказавшимся здесь посетителям найти правильный маршрут. Походные тропы обозначены на картах, схемах и указателях четырьмя различными цветами.

”Верховое болото Пяэскюла — очень популярная зеленая зона, куда приходят всей семьей, чтобы насладиться природой или заняться спортом, — сказал заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рейо Весиаллик. — Открытость и удобство использования этих зеленых зон также очень важны для Таллинна, как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. Поскольку на болоте не хватает мест, куда направить посетителей, мы с помощью карт активности приложения, предназначенного для спортсменов, разработали четыре маршрута, которые проходят как по болоту, так и прилегающим лесным и городским ландшафтам”.

На тропах леса и верхового болота Пяэскюла разными цветами выделены четыре круга: Ильмарисе, Раба, Краави и Большой круг (Suur ring). Круг Ильмарисе (3,4 км) располагается в северной части охраняемой зоны болота Пяэскюла и пролегает по окраинному городскому ландшафту и оконечности болота. Круг Раба (4 км) пролегает через болотный массив Пяэскюла и проходит, в основном, по деревянному настилу. Кольцо Краави (4,3 км) берет начало на улице Краави и проходит через разнообразные лесные зоны и центральную часть болота Пяэскюла. Большой круг (Suur ring) (9 км) проходит по краю города и ведет вокруг болота.

Оформление и установку указателей на болоте Пяэскюла заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, дизайн разработали Iseasi OÜ и Aku Collective OÜ, изготовило и установило Red Hat Group Design OÜ.

Верховое болото Пяэскюла простирается по территории Таллинна и волости Саку. Общая площадь болота более 900 га, из которых 273 гектара, расположенных на территории Таллинна, с 2013 года находятся под местной охраной. Верховое болото является средой обитания для разнообразных видов животных и растений, в том числе для находящихся под охраной орхидей, земноводных, пресмыкающихся и птиц. Внимательные посетители могут встретить на болоте как остромордую лягушку, гадюку, большого ястреба, так и обыкновенного козодоя. Также на краю болота открываются находящиеся под охраной государства источники Айатагузе и Касетука.