Таллинн унифицирует право пользования семейным билетом в городских учреждениях

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, в городских спортивных, развлекательных и культурных учреждениях можно использовать льготы семейного билета в случае 40 разных услуг, однако, к сожалению, учреждения трактуют понятие семьи, то есть количество детей и их возраст, по-разному.

”Цель Таллинна сделать систему семейного билета единой для всего города, с минимальными различиями, — пояснила Бетина Бешкина. — Именно это спровоцировало необходимость изменения действующего постановления. Учитывая, что во многих семьях растет больше, чем два ребенка, а спортивные и культурные услуги должны быть доступны как можно большему числу детей и подростков, стандарт, что семью образуют два родителя с двумя детьми, не обоснован. Также мы сможем поддержать многодетные семьи и качественный семейный досуг”.

Слово ”взрослый”, использованное при определении семейного билета затрагивает, помимо биологических родителей, также приемных родителей, дедушек и бабушек, опекунов. Городские учреждения придерживаются такого подхода и на практике, не проверяя, являются ли взрослые родителями детей.

В 2019 году в Эстонии семьи, в которых росло трое детей, составляли 10% от всех семей с детьми; семьи, в которых росло четверо и больше ребятишек, составляли 2,2%. Тем самым отмена понятия ”количество детей” не повлечет для городских учреждений больших дополнительных расходов. Также доля семейных билетов в общем количестве всех проданных билетов невелика.

Город Таллинн и Эстонский союз многодетных семей заключили осенью 2019 года договор о добрых намерениях, исходя из которого, владелец выданной Союзом семейной карты может на льготных условиях посещать спортивные, культурные и развлекательные городские учреждения, в том числе музеи.

О семейной карте могут ходатайствовать все семьи, в которых растет трое и больше детей или молодежь в возрасте до 26 лет (включительно). Молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет должны обучаться в гимназии, профтехучилище, прикладной школе или университете с полной нагрузкой, также у них по-прежнему должен быть единый с ходатайствующим бюджет и финансовые ресурсы.