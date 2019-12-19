Таллинн улучшит условия обучения для детей с особыми потребностями

После ремонта в новом здании начнет работу также Ласнамяэский детский центр, это поспособствует более плотному сотрудничеству учреждений. В корпусах А и В разместится Ласнамяэская основная школа, там будут учебные помещения и поддерживающие обучение классы, актовый зал и гардероб. При оформлении классов будут отталкиваться от современной системы, приспосабливая их под специфические нужды учеников. Между корпусами будет установлен лифт, соответствующий инва-требованиям, он будет обслуживать все уровни здания.

Южная часть С-корпуса будет отдана в пользование детскому центру. Также предусматривается создание новых площадей для занятий. Решение позволит детскому центру работать самостоятельно, но использовать при этом услуги школьной кухни, расположенной в корпусе В.

На первом этаже появятся помещения ученического дома, на втором и третьем — учебные помещения. В С-корпусе будут кабинеты Центра учебного консультирования, а также классы для учеников не находящихся в списках школы, но имеющих схожие потребности. Спортивный блок планируется для универсального использования.

На полную реновацию Ласнамяэской основной школы запланировано выделить 14,8 миллиона евро, в бюджете на следующий год на эти цели запланировано 9 миллионов евро. Здание должно быть готово в августе 2021 года. Проект составлен OÜ Arhitektrum.