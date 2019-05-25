25.05.2019, 17:55

Таллинн удостоил робота-снегоуборщика специальной премии


rus.delfi.ee
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Ummik Rävala puiesteel
LumesaduFoto: Andres Putting

Таллиннский департамент предпринимательства признал в рамках конкурса бизнес-идей, служащих на пользу городского устройства и среды обитания, достойным специальной премии так называемого «Снежного робота», позволяющего автоматизировать уборку снега. Его разработчик получит 3000 евро.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу выразил глубокое удовлетворение тем, что речь идет об изделии, которое можно пощупать и потрогать и которое решает реальную проблему организации жизни в городе.

Он отметил присущее авторам — паевому товариществу "Автономный робот" (Autonoomne robot), — как и многим стартапам, стремление мыслить глобально, а тестировать и развивать — локально.

Робот-снегоуборщик предназначен для очистки автостоянок (не менее чем 50 стояночных мест), причем уборка обходится в конечном счете в 10 раз дешевле, чем бульдозерами и другими снегоочистителями.

Новая модель робота весом в 250 килограммов вскоре уже сможет начать обслуживать клиентов, передает Раэпресс.

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