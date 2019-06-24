Таллинн субсидирует реставрацию храмов почти миллионом евро

Мэр Таллиннав Михаил Кылварт, отметил, что с 2016 по нынешний год на восстановление исторических сакральных зданий Таллинна город выделил 2,4 миллиона евро. В течение нескольких лет город поддерживал реставрацию Казанской церкви, на что были выделены более 600 тысяч евро. В обновление Ныммеской Рахуской церкви вложены 230 тысяч евро, в восстановление католической церкви — почти 200 тысяч. Еще около 175 тысяч были выделены Карловской церкви и более 100 тысяч — Коплиской Никольской церкви. Большая, занявшая многие годы работа проведена в старообрядческой молельне и Пеэтелевской церкви.

Приход Святодуховской церкви планирует с помощью города начать в нынешнем году исследование и консервацию складного алтаря, которому 540 лет. Его консервация — дело трудоемкое, которое предполагается закончить в 2024 году. Алтарь церкви Святого Духа — произведение резчиков и живописцев позднего средневековья общеевропейского значения, изготовленный в мастерской любекского мастера Бернта Нотке. Причем и авторство, и дата изготовления алтаря — 1483 год подтверждены, что редкость, документально. Одновременно в храме реставрируется 90-летний орган, который создал в 1927-1929 годах Август Артур Теркманн.

Программа ренессанса церквей Таллинна была принята в 2001 году. За десять лет были отреставрированы с участием города 22 храма и находящиеся в них памятники культуры, на что столица выделила 102 миллиона крон, т.е. 6,5 миллиона евро. После перерыва в несколько лет программа была в 2016 году возобновлена, но в небольших объемах. Однако уже в прошлом году объем субсидий составил почти миллион евро.