Таллинн советует выбирать малоизвестные места: где гулять, если Штромка надоела

”Таллинн — интересный город с богатой природой. Я советую всем интересующимся познакомиться с малоизвестными красивыми местами — там, вероятно, меньше людей. Если вы видите, что на парковке возле какого-либо объекта много автомобилей, то следует перенести свою прогулку в более тихое место. Возможно, и неподалеку от дома есть парк, лесная тропа или другое подходящее для прогулки место”, — сказала заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп.

В поиске увлекательных троп поможет портал о городской природе, а с окрестностями Таллинна можно ознакомиться и на велосипеде — больше информации о велодорожках можно найти здесь. С городской природой и природными богатствами познакомит „Компас городской природы. К примеру, район с самым богатым в Таллинне разнообразием видов Астангу, долина реки Пирита, ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ и смотровая площадка Маарьямяэ. На сайте доступно и приложение с картой, позволяющее ознакомиться с интересующим местом и его расположением.

Департамент окружающей среды призывает людей следить за правилами нахождения на природе.

”Находясь на природе, следует уважительно относиться ко всему окружающему. И в условиях чрезвычайного положения действует правило, что мусор следует забирать из леса с собой. Нельзя беспокоить лесных обитателей, поскольку многие из них сейчас ожидают появления потомства, а некоторые уже начали заботиться о своих детенышах. Взятых с собой на природу домашних любимцев следует держать на поводке”, — сказала руководитель отдела экологического образования Департамента окружающей среды Пирет Ээнсоо. Рекомендации ведомства о пребывании на природе в условиях чрезвычайной ситуации

Таллинн — место с богатым ландшафтом и природой, где можно встретить растения и животных, которые стали редкими в Европе. Залогом здешнего природного богатства является расположение на побережье Балтийского моря, разнообразие ландшафта и, следовательно, мозаика мест обитания.