Таллинн совершенствует услугу ресоциализации и обещает, что очереди уменьшатся

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, услуга ресоциализации нацелена на то, чтобы со временем человек смог самостоятельно справляться с повседневными задачами и ведением быта. ”Услуга ресоциализации — это не просто жилищная услуга, она включает консультирование по финансовым вопросам и ведению хозяйства, оказание поддержки и предоставление жилья всем членам семьи заявителя, — пояснила Бешкина.

Для получающих эту услугу людей будет составлен индивидуальный план действий и достижение поставленных целей будет оцениваться. ”Действовавшее до сих пор постановление включало только предоставление жилищной услуги в подразделениях социального размещения. Однако, как правило, дело не только в поиске жилья, требуется оказание более широкой социальной услуги, и предоставление жилплощади является лишь одним из ее компонентов”, — добавила Бешкина.

В соответствии с новым порядком, социальные работники при районных управах будут оценивать потребность в услуге ходатайствующего, после чего будет выноситься решение об удовлетворении заявления.

Поскольку до сих пор ходатайствовать о получении жилищной услуги в подразделениях социального размещения мог любой житель Таллинна, то многие подавали соответствующие заявления в районные управы на всякий случай, но после этого не выходили на связь. По этой причине образовалась длинная очередь из ходатайствующих об услуге, при том что не было обзора того, насколько им в действительности нужна помощь.

”Новый порядок исключит возникновение ситуации, когда на получение услуги ресоциализации выстраивается искусственно длинная очередь. Теперь помощь получат все, кто в ней действительно нуждается”, — сказала Бешкина.