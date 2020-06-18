Таллинн составляет план действий на случай второй волны коронавируса

Конкретизированную программу действия разрабатывают городские учреждения, городская канцелярия и управы районов Таллинна. К августу структурным единицам нужно будет выяснить и зафиксировать потребности в личных средствах защиты, правила их использования, а также разработать руководство по основательной очистке помещений.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что независимо от того, будет вторая волна или нет, город должен быть готов.

”В течение лета одной из задач всех городских структур будет подготовка плана организации работы, в том числе и обслуживания клиентов, исходя из возможных сценариев, — отметил Михаил Кылварт. — Понятно, что в случае учебных или медицинских учреждений подобные сценарии сложно подготовить, но они нужны и должны быть готовы к августу. У каждой городской структурной единицы к сентябрю должен быть готов четкий план на случай, если придет вторая волна коронавирусной инфекции”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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