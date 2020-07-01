Таллинн сократит почти 20 рабочих мест в районных управах

Горуправа утвердила вступающие в силу с 10 июля изменения, связанные с реорганизацией, в ходе которой в восьми районных управах будет уменьшено количество рабочих мест с 424 до 406, то есть сокращено будет 17 штатных единиц.
”Пересмотр трудового распорядка горуправы и количества штатных мест является частью оптимизации городской системы руководства, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Средства, высвобождаемые за счет сокращения рабочих мест, будут в соответствии с необходимостью направлены на уход за совершеннолетними людьми с ограниченными возможностями, оказание социальных услуг, а также на увеличение объема работ по благоустройству в районах города, в том числе озеленение”.
Всего будут сокращены 12 человек, один работник выйдет на пенсию, четыре штатных места сейчас не заняты. Количество штатных мест в районных управах Кесклинна и Ласнамяэ уменьшится на три, в Кристийне сократят одно место, в Мустамяэ сократят четыре рабочих места, по два места сократят в районных управах Нымме, Пирита и Пыхья-Таллинн.
В Днепре в заброшенном доме на Б.Хмельницкого нашли тело женщины
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
АБР выделит $30 млн в поддержку мигрантов и женщин в Таджикистане
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду