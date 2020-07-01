Таллинн сократит почти 20 рабочих мест в районных управах

”Пересмотр трудового распорядка горуправы и количества штатных мест является частью оптимизации городской системы руководства, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Средства, высвобождаемые за счет сокращения рабочих мест, будут в соответствии с необходимостью направлены на уход за совершеннолетними людьми с ограниченными возможностями, оказание социальных услуг, а также на увеличение объема работ по благоустройству в районах города, в том числе озеленение”.

Всего будут сокращены 12 человек, один работник выйдет на пенсию, четыре штатных места сейчас не заняты. Количество штатных мест в районных управах Кесклинна и Ласнамяэ уменьшится на три, в Кристийне сократят одно место, в Мустамяэ сократят четыре рабочих места, по два места сократят в районных управах Нымме, Пирита и Пыхья-Таллинн.