Таллинн снесет десятки детских садов в спальных районах

Требования не то чтобы очень высокие. Например, в каждой группе на одного ребенка должно быть отведено четыре квадратных метра. Сейчас во многие детских садах плотность выше, поэтому их ждет перестройка или снос. Издание отмечает, что многие здания детсадов просто нет смысла реновировать.

В одном из идущих под снос здании располагается Каламаяский детский сад Kelluke. Его директор Тамара Борсук сказала, что нынешнему зданию более 50 лет, оно устарело и в нем мало места, и ремонтировать его не имеет смысла. Все уже с нетерпением ждут, когда можно будет переехать в новое красивое здание.

По плану детский сад временно завершит работу в конце лета. Осенью начнется снос здания и строительство нового. На период строительства детям будет предоставлено место в другом саду, который располагается в этом же районе, в нескольких автобусных остановках.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, многие детские сады построены в 1950-1960 годах, но даже последние из возведенных в советское время к настоящему моменту старше 30 лет. ”Эти здания построены во время, когда контроль за качеством строительства был очень слабым. В связи с этим в конструкциях зданий могут встречаться неверно выполненные конструктивные развязки”, — пояснила она.

Реконструировать старое здание под требования нового времени возможно лишь в случае, если здание расположено правильно и его конструкции решены правильно. Также следует принимать во внимание, что при перестройке часто используется лишь несущая конструкция, а все остальное сносится. Это делает процесс слишком затратным. ”Анализы показывают, что при реконструкции здания финансовая выгода крайне маргинальна. В ряде случаев и вовсе выгоднее построить новое здание”, — отметила Вырк. Она добавила, что пространственные решения старых садов не соответствуют нуждам современности и государственным требованиям.

Ранее говорилось о том, что снос может ждать примерно 20 детских садов, но, по словам Вырк, снесены могут быть большинство зданий, нуждающихся в обновлении. Те дома, которые относятся к памятникам старины или имеют иную ценность, могут быть отреновированы, но в целом советские здания детских садов в спальных районах лучше снести и построить на их месте более современные.