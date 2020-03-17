Таллинн с завтрашнего дня предлагает школьникам бесплатные обеды

”Поскольку для многих детей школьный обед — единственное горячее питание за день, мы считаем неправильным оставлять без него детей. Поэтому Таллиннская кризисная комиссия приняла решение организовать для тех школьников, кому это необходимо, горячее питание, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Самое важное в сложившейся ситуации — забота и помощь детям, которые в них больше всего нуждаются. Просим школы и семьи сотрудничать с нами”.

Как пояснил RusDelfi Белобровцев, при школах будут организованы специальные пункты раздачи, в которых школьники смогут получить пакет с горячим питанием. Учебные заведения будут в сотрудничестве с Департаментом образования решать, при каких именно. Вице-мэр предполагает, что для раздачи обедов некоторые школы объединятся, особенно те, которые находятся рядом. В этом случае они могут открыть один пункт раздачи на двоих или троих. Вероятнее всего, пункты будут открыты на улице, чтобы свести риски распространения коронавируса к минимуму.

"Школы составят списки, на их основании мы будем заказывать еду. Также нужно будет позаботиться о том, чтобы не возникало очередей — это тоже фактор риска", — отмечает Белобровцев.

Школы проинформируют семьи о возможностях получения питания через систему eKool и на домашних страницах, они распространят информацию, как дети могут получить обеды. Для получения горячего питания семья сама должна связаться со школой, так как питание будет заказываться в соответствии с количеством желающих.