Таллинн с завтрашнего дня предлагает школьникам бесплатные обеды

В связи с введением чрезвычайного положения все школы закрыты, поэтому дети не могут питаться в школе. Таллиннские школьники с завтрашнего дня, 18 марта, при необходимости могут получить горячее питание.
”Поскольку для многих детей школьный обед — единственное горячее питание за день, мы считаем неправильным оставлять без него детей. Поэтому Таллиннская кризисная комиссия приняла решение организовать для тех школьников, кому это необходимо, горячее питание, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Самое важное в сложившейся ситуации — забота и помощь детям, которые в них больше всего нуждаются. Просим школы и семьи сотрудничать с нами”.
Как пояснил RusDelfi Белобровцев, при школах будут организованы специальные пункты раздачи, в которых школьники смогут получить пакет с горячим питанием. Учебные заведения будут в сотрудничестве с Департаментом образования решать, при каких именно. Вице-мэр предполагает, что для раздачи обедов некоторые школы объединятся, особенно те, которые находятся рядом. В этом случае они могут открыть один пункт раздачи на двоих или троих. Вероятнее всего, пункты будут открыты на улице, чтобы свести риски распространения коронавируса к минимуму.
"Школы составят списки, на их основании мы будем заказывать еду. Также нужно будет позаботиться о том, чтобы не возникало очередей — это тоже фактор риска", — отмечает Белобровцев.
Школы проинформируют семьи о возможностях получения питания через систему eKool и на домашних страницах, они распространят информацию, как дети могут получить обеды. Для получения горячего питания семья сама должна связаться со школой, так как питание будет заказываться в соответствии с количеством желающих.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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