Таллинн решил не повышать зарплаты городского руководства

Учитывая возможное охлаждение экономики вследствие распространения вируса COVID-19, Таллиннская горуправа решила отказаться от индексации зарплат руководству города.
”Нынешняя ситуация затронет большинство предприятий и учреждений Эстонии, и мы должны в любом случае учитывать экономический спад, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — А поскольку индексация заработной платы рассчитывается на базе поступлений социального налога за прошлый год, мы не считает возможным повышать сейчас зарплаты городского руководства”.
Зарплата руководителей Таллинна индексируется ежегодно 1 апреля, в соответствии с Законом о зарплатах высших государственных чиновников. Индекс зарплат высших государственных чиновников на 20% зависит от роста потребительского индекса за прошлый год и на 80% — от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.
Индексация касается размера и порядка выплаты зарплат и компенсаций председателю и заместителю председателя Таллиннского городского собрания, а также членам Таллиннской горуправы — мэру и вице-мэрам столицы.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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