Таллинн реорганизует городские учреждения

”Структура каждого учреждения должна соответствовать цели и концепции, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Это значит, что деятельность каждой городской структурной единицы должна быть переосмыслена исходя из поставленных перед ней целей. Нашей главной целью всегда должно быть обеспечение горожанам как можно более качественных услуг, и цель реорганизации — предложить наилучшие результаты за деньги налогоплательщиков”.

”Стоит признать, что некоторые общественные задачи сейчас выполняются без опоры на стратегическое видение, многое мы могли бы делать лучше, — пояснил Кылварт. — В усиливающейся конкуренции с другими городами Европы и в период экономического спада необходимо критически пересмотреть нынешнюю систему и повысить эффективность работы города. Городу необходима компетенция, связанная со стратегическим планированием, анализом влияния и прогнозированием”.

В ходе изменений будет создан стратегический центр, в который войдет множество занимающихся стратегическим развитием организаций от разных структурных единиц. Также в стратегический центр перейдет ряд опорных услуг, а функций у городской канцелярии станет меньше.

”Задачей стратегического центра станет усиление конкурентоспособности Таллинна, чтобы привлечь сюда больше инвестиций, предпринимателей и гостей, повысить качество и доступность общественных услуг, повысить долю инновативности и дигитальных решений при исполнении задач города. Создающийся при стратегическом центре Центр урбанистической компетенции должен создать системную базу для оформления единого и продуманного оформления городской среды”, — уточнил мэр Таллинна.

Задачи Департамента по делам молодежи и спорта, Департамента культуры и Департамента образования анализируются, и для большей синергии учреждений будет составлена конкретная программа. Департамент записи актов гражданского состояния перейдет в ведомство вице-мэра, отвечающего за социальную сферу и здравоохранение. Городской архив прекращает свою работу, его обязанности перейдут городской канцелярии. Функции административных услуг, которые до этого были в компетенции городской канцелярии, перейдут Департаменту городского имущества. Таллиннское энергетическое агентство прекращает свою самостоятельную деятельность и его функции перейдут Стратегическому центру.