Таллинн реализует в городской среде пять лучших идей конкурса ”умного” города

Победителями признали следующие решения, предложенные предприятиями:

Bikeep — совместно используемое, устойчивое к погодным условиям, безопасное и приватное решение для хранения велосипедов, устанавливаемое на остановках общественного транспорта.

R8 Technologies — цифровой оператор по управлению технологическими системами бизнес-зданий, который отслеживает ключевые индикаторы различных зданий, таких, как энергоэффективность, внутренний климат, техническое состояние.

Teede Tehnokeskus — мини-станции по наблюдению за погодой вместе с составлением модели прогноза для дорожного полотна, базирующиеся на данных районов города.

Fusebox — виртуальная электростанция, которая для более эффективного энергопотребления анализирует данные потребления электроэнергии городских зданий.

Aiotex — решение, основанное на интернете вещей (IoT), для обслуживания зданий и общественных служб, упрощающее инфообмен между всеми сторонами, касающимися объекта (владельцы, пользователи, администраторы, подрядчики).

Максимальная сумма пособия, выделяемого на одно решение, составляет до 15 000 евро, а размер впервые учрежденного фонда инноваций, составляет в этом году 50 000 евро. Также победители конкурса получат от города контакты, советы и поддержку сети менторов научного городка Tehnopol. Проекты решений будут реализованы уже к началу 2021 года.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, цель конкурса Tallinovation — поддержать сотрудничество Таллинна и предприятий, занимающихся технологиями. Посредством такой работы сможем изменить городскую среду, сделав ее более современной, экономичной и открытой.

”С большим интересом ждем, как начнут работать и завоюют с помощью Таллинна мир выбранные решения, — сказал вице-мэр. — Работа Tallinnovation должна поддерживать претворение в жизнь только таких решений”.

По оценке руководителя научного и бизнес-городка Tehnopol Мартина Горошко, конкурс Tallinovation крайне необходим.

”Мы все хотим видеть вокруг среду, в которой приятно жить, которую ”умные” решения делают еще более эффективной, — сказал Мартин Горошко. — Благодаря конкурсу мы получим множество современных решений, внедрение которых в повседневную жизнь сделает Таллинн еще более ”умным”. Также он добавил, что Tehnopol, являясь организатором конкурса, уже довольно длительное время инвестирует в услуги ”умного” города — как местом, советами, так и средой для проведения испытаний.