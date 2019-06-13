Таллинн расширяет возможности получения услуги социального транспорта

”Таллинн покроет из бюджета те расходы, которые возникли в результате изменения порядка оказания услуги социального транспорта в части использования транспорта, приспособленного к перевозке вспомогательных средств передвижения, — отметила Бешкина. — Вне зависимости от того, использует ли человек с ограниченными возможностями вышеупомянутый вид транспорта или обычную машину, будет применяться единый лимит как для оплаты из средств городского бюджета, как так и для самофинансирования. При использовании услуги такси в течение календарного месяца из городского бюджета будет оплачиваться 190 евро в расчете на одного пользователя, а самофинансирование будет составлять одну четверть от стоимости каждой оказанной услуги”.

С 1 июля в качестве партнера Таллинна по оказанию услуги такси работу продолжит АО Tulika Takso, которое выиграло соответствующий государственный тендер, в результате чего город заключил с ними договор об оказании услуги такси до 30 июня 2024 года. Начиная с октября этого года парк Tulika Takso пополнится новыми приспособленными машинами, что позволит повысить качество оказания услуг.

Осознавая высокую потребность в услуге, Таллинн увеличит объемы доступных перевозок во втором полугодии, т.е. с 1 июля по 31 декабря. ”Мы пришли к решению увеличить объемы услуги по единичной транспортной перевозке, чтобы ей могли воспользоваться и те нуждающиеся, которые не могут в рамках проекта пользоваться услугой такси, — объяснила Бешкина. — Во втором полугодии каждый нуждающийся сможет воспользоваться в Таллинне шестью бесплатными поездками в течение полугода, причем пользователь услуги сам сможет выбрать, распределит ли он эти поездки равномерно или использует в течение одного месяца. Таким образом количество бесплатных поездок в сравнении с прошлым годом возрастет с 10 до 12 в год. С 1 июля, в качестве новой возможности, мы предлагаем пользователям услуги по единичной транспортной перевозке четыре частично платные поездки в течение месяца. Таким образом, во втором полугодии их объем составит 24 поездки, за каждую из которой пользователь услуги будет платить 2 евро в качестве самофинансирования”.

В отличие от бесплатных поездок, четыре частично платных поездки необходимо использовать в текущем месяце, неиспользованные поездки перенести на последующие месяцы возможности нет. Услугу по единичной транспортной перевозке следует заказывать заранее — не менее чем за пять рабочих дней до поездки.

При использовании услуги по единичной транспортной поездке из Таллинна в любую другую точку Эстонии и обратно, устанавливается предел в две частично платных поездки на одного пользователя в полугодие, при этом самофинансирование составит 13 центов за километр.

В городском бюджете в этому году на услугу социального транспорта выделены 1 529 420 евро.