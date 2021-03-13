Таллинн распределяет маски среди жильцов многоквартирных домов с высоким показателем заболеваемости

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, нужно делать все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
”Все мы должны прилагать усилия во имя защиты здоровья каждого из нас — соблюдать ограничения и носить маску, — сказала Бешкина. — Важна как ответственность каждого человека, так и актуальная информация, поэтому необходимо, чтобы информация о высокой опасности инфицирования дошла до всех жильцов многоквартирных домов, и они могли защитить себя и окружающих. В почтовый ящик каждой квартиры положат по упаковке масок, чем напомнят о том, что этим простым, но эффективным способом каждый может внести свой вклад в скорейшее разрешение кризисной ситуации”.
Инфекция распространяется при контакте с другим человеком, при этом вирус могут распространять и люди, которые чувствуют себя здоровыми. Исходя из этого всех жильцов просят избегать контактов при перемещении по подъезду, по возможности пользоваться лифтом в одиночку, придерживаться строгих правил гигиены, обязательно носить маску, а также соблюдать по меньшей мере двухметровую дистанцию с людьми, которые не являются членами семьи.
Все районные управы с этой недели раздают медицинские маски также многодетным семьям и малообеспеченным родителям-одиночкам. В апреле начнется распределение медицинских масок среди проживающих в одиночку пенсионеров. В марте и апреле Таллинн выдаст горожанам в общей сложности 1,5-2 млн масок.
За дополнительной информацией следует обращаться к районным управам, которые организуют распределение масок.
В конце прошлого года город распределял среди учеников 7-9 классов и гимназистов многоразовые тканевые маски, одинокие пенсионеры и семьи получали медицинские маски.
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