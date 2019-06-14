14.06.2019, 14:16

Таллинн пытается предотвратить возникновение новых опасных молодежных группировок в парках


rus.delfi.ee
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Tartu noored hängimas
Tartu noored hängimasFoto: Argo Ingver

Город Таллинн и полиция сосредоточатся этим летом на превенции и свободном времени молодежи, чтобы сделать парки Кесклинна и общественное пространство более привлекательным и безопасным.

На сегодняшней пресс-конференции старейшина района Кесклинн Владимир Свет, руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт и руководитель отдела молодежной работы Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Марко Оол дали обзор того, что было сделано для повышения безопасности в парках района Кесклинн.

”Уже в прошлом году мы вместе с полицией и архитекторами осмотрели парки Кесклинна, чтобы выяснить, что в них можно сделать для того, чтобы они стали безопаснее и удобнее. В итоге были снесен сарай около пруда Шнелли, который долгое время был магнитом для правонарушителей, были приведены в порядок дорожки в парках, в нескольких парках были прорежены кусты, чтобы уменьшить количество укромных мест. Также мы пересмотрели освещение в парках”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт добавил, что молодежь постоянно находится в центре внимания полиции. ”Полиция чаще патрулирует центр города. Кроме этого, мы устанавливаем дополнительные камеры видеонаблюдения — первая камера была установлена на улице Валли и позволяет наблюдать за компаниями молодых людей, собирающихся около Вируского McDonalds”, — отметил он, добавив, что камеры в ближайшее время появятся на углу улицы Дункри на Ратушного площади, над воротами Дома Хопнера и в парке Канути.

Управа района Кесклинн совместно с партнерами составила летнюю программу для молодежи, в рамках которой в парке Канути и в других парках района целое лето будут проходить различные мероприятия. Первое мероприятие программы — Фестиваль уличной культуры, состоялся на прошлой неделе в парке Канути. Там же стартовали уличные тренировки Kalev Spa.

Кроме этого, возможности для занятия спортом предлагают построенные в прошлом году спортивные парки Койду, Вильде и Кивила, отметил Марко Оол. По его словам, в парках каждый день работают мобильные молодежные работники, которые рассказывают молодым людям о возможностях проведения досуга.

”В Кесклинне приступили к работе двое специалистов по защите детей и увеличилось вдвое число мобильных молодежных работников, — добавил Свет, отметив сотрудничество с полицией, Департаментом по делам молодежи и спорта, Союзом архитекторов, Kalev Spa и McDonalds. — Стоит отметить, что изменения не происходят за один день и за ними стоит долгосрочная работа множества людей. Надеюсь, что она сделает наш район более безопасным”.

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