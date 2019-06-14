Таллинн пытается предотвратить возникновение новых опасных молодежных группировок в парках

На сегодняшней пресс-конференции старейшина района Кесклинн Владимир Свет, руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт и руководитель отдела молодежной работы Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Марко Оол дали обзор того, что было сделано для повышения безопасности в парках района Кесклинн.

”Уже в прошлом году мы вместе с полицией и архитекторами осмотрели парки Кесклинна, чтобы выяснить, что в них можно сделать для того, чтобы они стали безопаснее и удобнее. В итоге были снесен сарай около пруда Шнелли, который долгое время был магнитом для правонарушителей, были приведены в порядок дорожки в парках, в нескольких парках были прорежены кусты, чтобы уменьшить количество укромных мест. Также мы пересмотрели освещение в парках”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт добавил, что молодежь постоянно находится в центре внимания полиции. ”Полиция чаще патрулирует центр города. Кроме этого, мы устанавливаем дополнительные камеры видеонаблюдения — первая камера была установлена на улице Валли и позволяет наблюдать за компаниями молодых людей, собирающихся около Вируского McDonalds”, — отметил он, добавив, что камеры в ближайшее время появятся на углу улицы Дункри на Ратушного площади, над воротами Дома Хопнера и в парке Канути.