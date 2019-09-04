Таллинн проводит проверку в Ируском попечительском доме

Вице-мэр Бетина Бешкина подчеркнула, что для города очень важно качество оказываемых в соответствующих учреждениях услуг по уходу и сотрудничество оказывающих услуги учреждений. ”Принимая во внимание эти факты, этим летом город обратил особенное внимание на организацию услуг в Ируском попечительском доме, в том числе на организацию труда медицинских работников и попечителей. ”По итогам проверки мы узнаем, имеются ли недочеты, и на основании этого сможем принимать последующие решения, цель которых — предложить качественные услуги, — сказала Бешкина. — Наша цель — выработать лучшие способы организации повседневного труда в сотрудничестве всех сторон, исходя из потребностей и благополучия находящихся в домах попечения людей”.

Вице-мэр отметила, что потребность в оказании услуг сестринского ухода возрастает и город последовательно работает над тем, чтобы справиться с растущим спросом. ”Число нуждающихся в такой помощи людей постоянно увеличивается. В связи с этим, город планирует в ближайшие годы основать при Ируском попечительском доме учреждение, которое будет предоставлять услуги сестринского ухода, рассчитанное на сто человек, чтобы оказывать круглосуточную помощь нуждающимся в ней людям”, — сказала Бешкина.

Проверку в Ируском попечительском доме проводит Таллиннская служба внутреннего контроля совместно с Таллиннским департаментом социального обеспечения и здравоохранения, а также представителями таллиннских больниц.