Таллинн проводит конкурс идей для установки памятника Георгу Отсу

Представители городских департаментов, творческих союзов, Национальной оперы ”Эстония” и Союза ”Эстония” единодушно приняли решение, что наиболее подходящее для установки монумента место — бульвар Эстония. Выбор памятника будет приурочен к столетнему юбилею Георга Отса в 2020 году.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил важность того, чтобы памятник отражал значимость личности и одновременно обогащал городское пространство. ”Памятник должен стать причиной остановиться на миг, как это было во времена Георга Отса — повседневные дела прекращались, когда по радио звучали его песни, — добавил Белобровцев. — Условия конкурса оставят участникам пространство для интерпретации, чтобы, как и творчество Отса, монумент был обращен к разноликой публике”.

Именно на сцене театра ”Эстония” Георг Отс исполнил множество важнейших в своей жизни ролей. В ходе конкурса предстоит обдумать пространство перед зимним садом театра ”Эстония”, чтобы оставить пространство для будущей галереи памятников другим величинам музыкального и театрального мира.

В 2020 году будет отмечаться также столетний юбилей Яана Кросса, в 2021 — 80-летие Сергея Довлатова, место для памятника которому еще предстоит выбрать.

Конкурс идей того, как мог бы выглядеть памятник Георгу Отсу, проводится при сотрудничестве Эстонского союза архитекторов, Эстонского союза писателей, Национальной оперы ”Эстония” и Союза ”Эстония”. Конкурс будет объявлен в ближайшие недели.