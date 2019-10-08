Таллинн проводит конференцию на тему травли в школе

Исследования показывают, что в зависимости от возраста в школах Эстонии травле подвергался каждый пятый, а в некоторых школах и возрастных группах — даже каждый четвертый ребенок.

"Безопасная и дружелюбная обстановка как дома, в школе, так и в обществе — условие нормального развития ребенка, — отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — И в создании ее, в предупреждении травли в школе решающую роль призваны сыграть взрослые, чьи решения и деяния повседневно оказывают воздействие на подрастающее поколение. Вот почему очень важно, чтобы директора школ и специалисты, занимающиеся этой проблемой, смогли собраться и обсудить ее и пути решения".

На конференции состоятся обмен опытом предупреждения травли и вмешательства в случаи травли в школе, ознакомление с соответствующими программами и возможностями присоединения к ним, разговор пойдет о воздействии травли на ребенка и последствиях этого.

Многие школы Таллинна уже реализуют программы профилактики травли. Центр этики Тартуского университета разработал игру "Открыватели ценностей", предназначенную для обсуждения с детьми подлинных и ложных ценностей и овладения социальными навыками.