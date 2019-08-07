07.08.2019, 19:05

Таллинн проведет обучение представителей квартирных товариществ


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Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsid
Tallinna, linnavalitsus, volikogu ja residentsidFoto: Karli Saul

Таллинский департамент городского имущества начинает обучение членов правлений квартирных товариществ и собственников квартир.

Как подчеркнула вице-мэр столицы Эха Вырк, в первую очередь это коснется знаний юридических вопросов и законодательства о строительстве, в том числе проблем, связанных с квартиросъемщиками и должниками по квартплате. Вторая группа вопросов, в частности, будет связана с получением городских субсидий на реновацию и приведение дворов в порядок.

Курсы планируется провести в период с 18 сентября по 6 ноября в четырех районах - Ласнамяэ, Мустамяэ, Ыйсмяэ и Кесклинн, с привлечением в последнюю группу также представителей Пыхья-Таллинна и Кристийне.

В каждом районе будут проведены по два занятия. Курсы будут проходить на эстонском языке, бесплатно, продолжительностью в 1,5 часа. Готовится также цикл занятий на русском языке.

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