Таллинн продолжит юридические консультации для КТ и собственников

В рамках работы инфоцентра с октября по декабрь бесплатные консультации юристов получили 216 человек. Чаще всего обращались жители Пыхья-Таллинна (50 человек), Ласнамяэ (42) и Кесклинна (39), сообщает пресс-служба города.

”Город в качестве первоочередной задачи для юристов обозначил консультирование собственников квартир и членов правления квартирных товариществ, а также решение их споров. Консультирование проходит на эстонском и русском языках бесплатно, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Большой интерес со стороны квартирных товариществ показывает, что услуга, которую предлагает город, очень необходима”, — подчеркнула Вырк.

Консультирующий в инфоцентре юрист Лиа Нийтару из Эстонского юридического бюро сказала, что чаще всего приходится объяснять предусмотренные законом права и рассказывать о возможностях решения споров через суд. ”Владельцев квартир интересуют, прежде всего, распределение расходов, процедура созыва общего собрания, а также, как повлиять на правление, чтобы оно выполняло свои обязанности. Члены правления в свою очередь спрашивают, как можно востребовать задолженности, представить требование об отчуждении, как выбрать подрядчика и оформить протокол общего собрания”, — добавила Нийтару.