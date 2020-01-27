Таллинн продолжит серию лекций для членов квартирных товариществ

”В прошлом году семинары, которые могли посетить все без исключения члены квартирных товариществ, оказались очень популярными, — говорит вице-мэр Эха Вырк. — В них приняло участие более 900 человек. Обратная связь оказалась весьма позитивной, поэтому город решил продолжить это начинание”.

Цель — познакомить представителей КТ с важнейшими темами, которые были выбраны исходя из наиболее частых вопросов, задаваемых на прошлых лекциях

В качестве тем, которые станут главными на семинарах, порядок проведения общих собраний, вопросы, связанные с проведением ремонтных и строительных работ. Также будут затронуты темы парковки и обращения с отходами.

”Темы лекций мы выбирали исходя из актуальности проблемы, — подчеркивает Эха Вырк. — То есть, если видим, что вопрос интересует многих, то и реагируем соответственно — готовим семинар. В этом году мы решили сделать семинары из двух частей. Первая часть — теория, например, знакомство с законодательными актами. А вторая часть — вопросы нашим экспертам”.

Лекции пройдут в разных районах города, чтобы все желающие смогли принять в них участие. При этом отдельно стоит отметить то, что проходить они будут как на эстонском, так и на русском языках, а принять в них участие может любой представитель КТ, не только члены правления.

Всего на 2020 год запланировано 19 семинаров, 10 из которых на эстонском, а 9 — на русском языке. Вдобавок весной будет организована обучающая поездка для членов КТ, а осенью — конференция по вопросам жилищного хозяйства.

На проведение лекций в 2020 году из городского бюджета выделено 27 000 евро.