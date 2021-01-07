Таллинн продолжит бесплатные консультации квартирных товариществ и в этом году

”Город предлагает бесплатное консультирование и услугу разрешения разногласий членам правления квартирных товариществ и собственникам квартир как на эстонском, так и на русском языках, — сказала вице-мэр Эха Вырк, выразив надежду, что таким образом повысится административный потенциал и правовая грамотность правления квартирных товариществ и собственников квартир. — Предлагаемые городом бесплатные консультации получили позитивную обратную связь — это говорит о том, что оказание услуги необходимо продолжить”.

Эха Вырк добавила, что наряду с консультациями есть возможность бесплатно пригласить юриста на собрание квартирного товарищества.

В 2020 году бесплатные юридические консультации получили свыше 600 человек с разных районов города. Наибольшее количество обращений было из района Ласнамяэ (162), Пыхья-Таллинна (145) и Кесклинна (121). Основные темы — распределение хозяйственных расходов, созыв и проведение общего собрания, а также права и обязанности правления КТ и собственников квартир.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет отметил, что практика консультирования квартирных товариществ берет начало с крупнейшего района столицы — Ласнамяэ.

”В Ласнамяэ более 750 квартирных товариществ, за которыми стоят свыше 100 000 жителей. Вполне объяснимо, что в процессе решения бытовых проблем и организации жилой среды могут возникать вопросы и недоразумения. Отсюда и наше желание поддержать жильцов и правление квартирного товарищества консультациями. Надеюсь, что эта услуга поспособствует установлению в ласнамяэских домах добрососедских отношений и правовой ясности”, — сказал Свет.

Бесплатные консультации Информационного центра таллиннских квартирных товариществ:

Инфозал Таллиннской горуправы (пл. Вабадузе, 7)

Понедельник 9-12, вторник 9-12 и 13-17, четверг 13-17

Предварительная регистрация по будням 9-17 по телефону 6 871 223

По средам 9-12 и 13-17 без предварительной регистрации (EKÜL)

Управа района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54)