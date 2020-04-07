Таллинн продолжает выдачу пособий на реставрацию ценных зданий

По словам вице-мэра Андрея Новикова цель пособий на реставрацию – сохранение в Таллинне архитектуры, материалов и достоверности минувшей эпохи.

«Пособие поощряет владельцев зданий реставрировать оригинальные детали и помогает сбалансировать исходящие из Закона об охране старины ограничения для частной собственности, - уточнил вице-мэр. – Пособия предназначены для реставрации расположенных в Таллинне зданий, имеющих культурную или историческую ценность. В этом году выделенными пособиями хотим помочь сохранить доходы как реставраторов, так и предприятий, занимающихся реставрационными работами. Речь идет о достаточно специфической сфере, в которой важно сохранить обладающих знаниями работников».

О пособии на реставрацию могут ходатайствовать как физические, так и юридические лица, недоходные объединения и квартирные товарищества.

Интерес к пособию на реставрацию в последние годы возрос. В этом году к назначенному сроку – 2 марта – было представлено 80 ходатайств, на общую сумму планируемых работ немного выше 2,2 млн евро. Таллиннский департамент городского планирования удовлетворил 37 ходатайств и решил выделить пособие объемом 245 000 евро.

В прошлом году в департамент было представлено 63 ходатайства на общую сумму в 725 000 евро. Пособия получили 32 ходатайства в общей сложности на 216 000 евро.

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