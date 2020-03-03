Таллинн продолжает лекции для квартирных товариществ. Очередная - в среду. Регистрируйтесь!

По словам вице-мэра Эхи Вырк, семинары, которые состоятся в марте, организованы в форме обсуждения, причем вести их будут специалисты — чтобы люди могли получить практическую помощь и совет. Также важно то, что в ходе этих лекций люди смогут больше узнать о своих правах и обязанностях.

”В ходе обсуждения попробуем найти оптимальные решения в сотрудничестве как с квартирными товариществами, так и жильцами домов, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Будем искать ответы как на уже поступившие, так и возникающие в ходе семинара вопросы. Поэтому мы ожидаем активности в обсуждении от всех участников семинара”.

В марте Таллинн совместно с Пожарно-спасательным департаментом организует семинар на тему ”Пожарная безопасность в многоквартирных домах”, который пройдет как на эстонском, так и русском языках.

Лекция на русском языке, посвященная теме пожарной безопасности, состоится уже завтра, 4 марта, с 17 до 19.00 в Таллиннской ласнамяэской гимназии (ул. Паэ, 59). Зарегистрироваться можно здесь.

Семинары бесплатны, в них может принять участие любой житель Таллинна, который проживает в многоквартирном доме.

Ежегодно на помощь квартирным товариществам Таллинн выделяет около 1 млн евро. По данным Коммерческого регистра, в Таллинне более 6000 квартирных товариществ. На проведение лекций в 2020 году из городского бюджета выделено 27 000 евро.