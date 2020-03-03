Таллинн продолжает лекции для квартирных товариществ. Очередная - в среду. Регистрируйтесь!
В марте продолжится цикл семинаров, посвященных самым актуальным и важным вопросам, связанным с квартирными товариществами.
В марте продолжится цикл семинаров, посвященных самым актуальным и важным вопросам, связанным с квартирными товариществами.
По словам вице-мэра Эхи Вырк, семинары, которые состоятся в марте, организованы в форме обсуждения, причем вести их будут специалисты — чтобы люди могли получить практическую помощь и совет. Также важно то, что в ходе этих лекций люди смогут больше узнать о своих правах и обязанностях.
”В ходе обсуждения попробуем найти оптимальные решения в сотрудничестве как с квартирными товариществами, так и жильцами домов, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Будем искать ответы как на уже поступившие, так и возникающие в ходе семинара вопросы. Поэтому мы ожидаем активности в обсуждении от всех участников семинара”.
В марте Таллинн совместно с Пожарно-спасательным департаментом организует семинар на тему ”Пожарная безопасность в многоквартирных домах”, который пройдет как на эстонском, так и русском языках.
Лекция на русском языке, посвященная теме пожарной безопасности, состоится уже завтра, 4 марта, с 17 до 19.00 в Таллиннской ласнамяэской гимназии (ул. Паэ, 59). Зарегистрироваться можно здесь.
Семинары бесплатны, в них может принять участие любой житель Таллинна, который проживает в многоквартирном доме.
Ежегодно на помощь квартирным товариществам Таллинн выделяет около 1 млн евро. По данным Коммерческого регистра, в Таллинне более 6000 квартирных товариществ. На проведение лекций в 2020 году из городского бюджета выделено 27 000 евро.
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