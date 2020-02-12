Таллинн продолжает бороться за титул самого умного города в мире

Таллинн был выбран Форумом умных городов из числа нескольких сотен кандидатов и вошел в число семи наиболее разумных общин мира, среди которых в июне 2020 года выберут город-победитель.
Форум умных городов (Intelligent Community Forum) — недоходная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, которая с 1999 года проводит конкурсы для определения самых умных городов мира. В 2007 году Таллинн впервые удостоился признания, благодаря развитию сферы информационых и коммуникационных технологий, тогда он стал седьмым из числа более чем 300 кандидатов. Впоследствии Таллинн вошел в семерку еще пять раз — в 2008, 2009, 2010, 2013 и в нынешнем году.
На этот раз Таллинн выделен благодаря проведению образовательного фестиваля iduEDU, основанию при образовательных учреждениях инновативных лабораторий в сфере информационных и коммуникационных технологий, также отмечены инкубаторы стартап-предприятий и Ülemiste City. Высоко оценено и проведение соревнований Prototron, а также общая ориентация на постоянное развитие.
Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп отметил, что после непродолжительной паузы в участии в этом конкурсе, которая была взята в 2013 году, для столицы большая честь оказаться в семерке самых умных городов мира. Сепп подчеркнул, что Таллинн — единственный представитель Европы среди лидеров соревнования — городов Австралии, США и Канады.
Таллинн ежегодно принимает активное участие в работе форума. ”Мы получаем много новых знаний и делимся своими достижениями, — сказал Сепп. — Инфотехнологии — быстроразвивающаяся сфера, поэтому и конкуренция в ней растет во всем мире, представляя собой вызов для каждого государства и общества. В Европе множество организаций, которые проводят конкурсы в области новых решений и идей в сфере инфотехнологий. Форум умных городов выделяет среди прочих возможность ознакомления с трендами и решениями, применяемыми по всему миру. Среди участников, помимо городов Европы, представлены также большие и маленькие самоуправления из Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки”.
Участие в конкурсе — процесс длиной в восемь месяцев, первые два этапа которого пройдены успешно, впереди последнее соревнование за звание лучшего из лучших. Победитель будет выбран в июне в Огайо (США), где пройдет встреча глобального саммита форума ICF.
ICF — международное движение, в которое входят 185 городов и регионов. Форум собирает лучшие практики и делится информацией с участниками о том, как развивать и заботиться о своем городе.
Решением Таллиннского горсобрания Таллинн присоединился к Союзу умных городов в 2010 году. Войти в союз могут лишь города, входящие в список Smart 21.
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