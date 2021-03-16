16.03.2021, 19:55

Таллинн продлил срок подачи заявлений о поступлении детей в первый класс


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Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Foto: Tiit Blaat

До 26 марта родители могут подавать ходатайства о назначении школы по месту жительства своим детям, идущим в сентябре этого года в первый класс столичных муниципальных школ. Поскольку ожидается поступление еще около тысячи заявлений от родителей, Таллиннский департамент образования продлил срок подачи ходатайств.

Ходатайство о назначении муниципальной школы по месту жительства можно подать в среде eKool. При необходимости можно воспользоваться видеоинструкцией на эстонском, русском и английском языках.

Заявления могут подавать лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является Таллинн. В соответствии с Законом об основной школе и гимназии, а также порядком назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если ребенок является жителем Таллинна на основании данных Регистра народонаселения, и достиг школьного возраста, однако не будет поступать в первый класс столичных муниципальных школ, а приступит к обучению в частной школе, за границей, в другом городе или уезде, родителю следует известить об этом Таллиннский департамент образования. Родитель также должен известить департамент в случае, если он ходатайствует о месте в спецшколе для своего ребенка или об отсрочке начала обязательного обучения. Извещение можно отправить по электронной почте haridusamet@tallinnlv.ee или через соответствующую форму.

Таллиннский департамент образования должен назначить школу по месту жительства и тем детям, чьи родители не представили заявление до 26 марта. В этом случае будет учитываться прежде всего близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер.

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