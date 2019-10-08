08.10.2019, 18:10

Таллинн призывает школьников знакомиться с разными видами спорта


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SEB Tallinna maraton 10.09.2017
Foto: Andres Putting

С целью развития у школьников привычки к движению и ознакомления их с различными видами спорта в школах столицы уже в четвертый раз стартовал проект "Спорт - в школу!". В этом году в проекте участвуют 17 учебных заведений.

Как пояснил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, особенность проекта в том, что дети получают возможность ознакомиться в своей школе с разными видами спорта под руководством квалифицированных тренеров. Также это дает спортклубам возможность знакомить со своими видами спорта. ”Мы стремимся создать и предложить детям различные возможности для занятий спортом, и мы надеемся, что каждому ребенку найдется вид спорта по душе. Ибо, как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. И нет сомнения, что физическая активность положительно влияет не только на здоровье, но и на результаты учебы”, — подчеркнул вице-мэр.

Проект должен завершиться к 31 мая следующего года и делится на два знакомящих с видами спорта периода. В первый период, до 15 декабря, будет проводиться ознакомление с 15-ю видами спорта: акробатика, гольф, футбол, велоспорт, карате, кикбоксинг, баскетбол, групповая гимнастика, спортивная акробатика, тэквон-до, тайский бокс, спортивные танцы, теннис, гимнастика и бальные танцы.

Делясь трехлетним опытом участия своей школы в проекте, директор Пиритаской экономической гимназии Тоомас Пикхоф подчеркивает, что и родители, и ученики очень активно включались в проект, так что в заинтересованных недостатка не было. Причем участие было добровольным и можно было участвовать в нескольких уроках по одному или нескольким видам в неделю. Важно и то, что тренировки — бесплатные.

"Спорт — в школу!" рассчитан на 7-8-летних детей и дополняет обязательные уроки физкультуры. В рамках проекта их внимание не концентрируется на каком-нибудь одном виде спорта, а происходит знакомство с разными, потому что только сам ребенок может выбрать для себя подходящий. Участвовать в проекте может также один из первых классов школы или скомплектованная в ней сводная группа — до 30 первоклассников.

Из полученных в 2018 году отзывов участников выяснилось, что подавляющее большинство (92%) были удовлетворены участием. Выбор видов спорта 92% также оценили положительно. Столько же пожелало продолжить участие в проекте. 46% сочли, что в результате интерес учеников к подвижным видам деятельности значительно вырос.

Проект "Спорт — в школу!" был инициирован тогдашним вице-мэром, а нынешним мэром Таллинна Михаилом Кылвартом и реализован совместно городскими департаментом спорта и молодежи и департаментом образования. В первый год его реализации — 2016/17 — в проекте участвовали более 200 первоклассников, которых знакомили с 23 видами спорта.

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