Таллинн призывает школьников знакомиться с разными видами спорта

Как пояснил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, особенность проекта в том, что дети получают возможность ознакомиться в своей школе с разными видами спорта под руководством квалифицированных тренеров. Также это дает спортклубам возможность знакомить со своими видами спорта. ”Мы стремимся создать и предложить детям различные возможности для занятий спортом, и мы надеемся, что каждому ребенку найдется вид спорта по душе. Ибо, как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. И нет сомнения, что физическая активность положительно влияет не только на здоровье, но и на результаты учебы”, — подчеркнул вице-мэр.

Проект должен завершиться к 31 мая следующего года и делится на два знакомящих с видами спорта периода. В первый период, до 15 декабря, будет проводиться ознакомление с 15-ю видами спорта: акробатика, гольф, футбол, велоспорт, карате, кикбоксинг, баскетбол, групповая гимнастика, спортивная акробатика, тэквон-до, тайский бокс, спортивные танцы, теннис, гимнастика и бальные танцы.

Делясь трехлетним опытом участия своей школы в проекте, директор Пиритаской экономической гимназии Тоомас Пикхоф подчеркивает, что и родители, и ученики очень активно включались в проект, так что в заинтересованных недостатка не было. Причем участие было добровольным и можно было участвовать в нескольких уроках по одному или нескольким видам в неделю. Важно и то, что тренировки — бесплатные.