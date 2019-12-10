Таллинн призывает квартирные товарищества и домовладельцев к ответственности

В соответствии с прогнозом погоды, температура воздуха понизится, и мокрые дороги и тротуары станут скользкими. Завтра на дорогах может возникнуть опасность гололедицы.

Партнеры департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районных управ, осуществляют профилактические работы, применяя хлориды и гранитную крошку и готовы очищать дороги при возникновении необходимости.

Тогда как город заботится о безопасности на дорогах и примерно 20% тротуаров, уход за остальными 80% пешеходных дорожек – задача квартирных товариществ и владельцев недвижимости.

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что, поскольку именно пешеходы особенно уязвимы в случае гололедицы, город намерен в дальнейшем больше внимания уделять состоянию тротуаров, которые находятся в сфере ответственности частных собственников. «Тротуары нужно очищать и бороться с гололедицей не только по утрам, но и по необходимости в зависимости от погодных условий. Поэтому задачей муниципальной полиции станет картографировать самые опасные участки и при необходимости делать предписания или оповещения, а если этого будет не достаточно, то и штрафовать», - сказал Кландорф.

В соответствии с таллиннскими правилами, владельцы недвижимости и строений обязаны следить за порядком на прилегающих территориях. Зона, которую они обязаны убирать – это тротуар, расположенный между дорогой, прилегающей к недвижимости, и дорогой, по которой ездят машины. Для борьбы с гололедом в этом случае следует использовать крошку диаметром 2-6 мм. Использование хлоридов или золы запрещено.