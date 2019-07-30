30.07.2019, 18:30

Таллинн приветствовал главных организаторов Тотального диктанта


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Таллинн приветствовал главных организаторов Тотального диктанта
Фото: Евгении Анфимовой

На этой неделе завершилась работа стратегической сессии Тотального диктанта. Нынче она прошла в Санкт-Петербурге и Таллинне и объединила 30 экспертов и организаторов проекта из разных городов – от Владивостока до Страсбурга, сообщает Раэпресс.

Главной задачей мероприятия была подготовка нового сезона всемирной акции.

На встрече с участниками стратегической сессии вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил важность Тотального диктанта для русскоговорящих жителей нашей столицы: ”Для Таллинна было большой честью и успехом провкдкние в этом году Тотальныго диктанта в качестве его столицы. И, разумеется, традиция организации Тотального диктанта будет продолжена: речь идет об очень важном для русскоговорящих жителей Эстонии мероприятии, которое помогает сохранять национальную идентичность и поддерживать знание родного языка”.

В торжественном мероприятии, прошедшем в Ратуше, приняли участие также председатель оргкомитета акции в Таллинне — мэр города Михаил Кылварт и представители городской экспертной комиссии.

Стратегическая сессия Тотального диктанта обозначает старт активной работы над диктантом следующего года. Экспертный совет начинает работу над текстом диктанта и тестовыми заданиями TruD’а (автор определён ещё в мае, но имя его держится в строгом секрете до ноября), определяет программу курсов по подготовке к диктанту. Штаб разрабатывает новые спецпроекты, думает над тем, как усовершенствовать акцию, и планирует деятельность в рамках проекта на год.

Директор фонда ”Тотальный диктант” Ольга Ребковец поблагодарила за теплый прием в Таллинне: ”Таллинн в этом году стал столицей Тотального диктанта, встречал Тотальное путешествие и принял стратегическую сессию, — получился своеобразный год Эстонии в Тотальном диктанте. Профессионализм и энергия местной команды определенно способствовали продуктивной работе в рамках сессии, и это в очередной раз показало, что для проекта не существует границ”.

В апреле 2019 года около 2600 жителей и гостей Таллинна написали созданный Павлом Басинским текст, 2469 из них сдали свои работы на проверку. Надо отметить, что столичные участники установили рекорд по количеству работ, написанных на пятерку — организаторы наградили 122 отличников Тотального диктанта и пять отличников теста TruD.

Следующий Тотальный диктант и тест TruD пройдут 4 апреля 2020 года — в том числе, и в Таллинне.

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