Таллинн приветствовал главных организаторов Тотального диктанта

Стратегическая сессия Тотального диктанта обозначает старт активной работы над диктантом следующего года. Экспертный совет начинает работу над текстом диктанта и тестовыми заданиями TruD’а (автор определён ещё в мае, но имя его держится в строгом секрете до ноября), определяет программу курсов по подготовке к диктанту. Штаб разрабатывает новые спецпроекты, думает над тем, как усовершенствовать акцию, и планирует деятельность в рамках проекта на год.

Директор фонда ”Тотальный диктант” Ольга Ребковец поблагодарила за теплый прием в Таллинне: ”Таллинн в этом году стал столицей Тотального диктанта, встречал Тотальное путешествие и принял стратегическую сессию, — получился своеобразный год Эстонии в Тотальном диктанте. Профессионализм и энергия местной команды определенно способствовали продуктивной работе в рамках сессии, и это в очередной раз показало, что для проекта не существует границ”.

В апреле 2019 года около 2600 жителей и гостей Таллинна написали созданный Павлом Басинским текст, 2469 из них сдали свои работы на проверку. Надо отметить, что столичные участники установили рекорд по количеству работ, написанных на пятерку — организаторы наградили 122 отличников Тотального диктанта и пять отличников теста TruD.

Следующий Тотальный диктант и тест TruD пройдут 4 апреля 2020 года — в том числе, и в Таллинне.