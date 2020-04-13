Таллинн приступил к ремонту дорог: названы приоритеты этого года

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, у города в приоритете ремонт внутриквартальных улиц и плановое завершение крупных проектов по реконструкции.

”В бюджете текущего года на профилактический ремонт внутриквартальных дорог и улиц предусмотрено 8 млн евро, — уточнил Кландорф. — Мы постепенно приступаем к восстановительному ремонту в различных частях города. В Мустамяэ мы уже начали фрезеровку; в районе Хааберсти на улице Ыйсмяэ на этой неделе начнется реконструкция подъездных путей ко дворам, а также парковочных мест и тротуаров. Параллельно ведется подготовка к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог в других частях города”.

Один из крупнейших проектов — начатое в прошлом году строительство отрезка улицы Валдеку между бульваром Вабадузе и Пярнуским шоссе — будет завершен в мае этого года. В июле будут закончены строительные работы на улице Тедре (отрезок от улицы Моони до бульвара Сыпрузе) и улицы Койду (от Палдиского шоссе до улицы Эндла).

К концу ноября будет готов отрезок улицы Тяхеторни от Палдиского шоссе до бульвара Кадака, где в результате основательных работ будут созданы лучшие условия для пешеходов и велосипедистов, обеспечивающие, в конечном итоге, безопасность всех участников движения.

Начаты работы по реконструкции в Мустамяэ на улице Рая (от ул. Акадеэмиа до ул. Юлиыпилазе), в Пыхья-Таллинне — на переулке Малева. Перед домом по адресу Турба, 2 будет построена пешеходно-велосипедная дорожка. В ближайшее временя начнется реконструкция выезда с парковки на горке у Певческого поля и строительство моста Варраку.

Подготовительные работы к восстановительному ремонту тротуара ведутся на улице Сютисте. Идет подготовка к ремонту улиц Нымме (отрезок от Тедре до Каяка) и Сеэби. На улице Какумяэ (между ул. Соолахе и оконечностью полуострова) идет подготовка к укладке покрытия пешеходно-велосипедной дорожки.