Таллинн присоединится к Климатическому пакту мэров — 2030

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова рассказала, что этот документ подтверждает намерение европейских городов заботиться об окружающей среде и их готовность продолжить процесс, начатый при подписании предыдущего соответствующего пакта. В соответствии с договоренностью, к 2030 году выброс CO2 нужно снизить как минимум на 40%, а к 2050 — стать нейтральными в плане выброса углерода, — пояснила вице-мэр Измайлова. Это должно помочь удержать повышение средней температуры воздуха ниже 2 °C. Эти цели Таллинн поставил перед собой еще тогда, когда присоединился к начинанию „Mayors Adapt”.

Первая возможность присоединения к пакту — 3 апреля текущего года, на форуме объединения европейских городов EUROCITIES, который состоится в Женеве. Следующая церемония подписания пройдет в Брюсселе в июне 2019 года во время Европейской зеленой недели. Пакт будет подписан мэром Таллинна Таави Аасом или членом горуправы, которому он поручит эти полномочия. За выполнение обязательств отвечает Таллиннское энергетическое агентство, которое находится в подчинении Таллиннского департамента окружающей среды.

К пакту подключились 7755 местных самоуправлений, прежде всего — европейских, но также из других частей света. С 2009 года среди этих городов и Таллинн. Пакт мэров инициирован Европейской Комиссией, чтобы мэры городов могли обмениваться опытом энергосбережения.