Таллинн принимает заявки от организаторов молодежных лагерей до 1 марта

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил важность того, чтобы дети и подростки летом могли проводить время в лагерях, предлагающих активный и развивающий отдых. ”В 2018 году при поддержке Таллинна в летние лагеря отправились 5448 столичных детей, в общей сложности была оказана поддержка 35 организаторам лагерей. Благодаря этой поддержке, снижается финансовая нагрузка на родителей”, — рассказал вице-мэр.

Ходатайствовать о пособии могут все лагеря, деятельность которых проходит за пределами Таллинна, с продолжительностью смены не менее шести дней. Поддержка оказывается детям и подросткам в возрасте от 7 до 19 лет, чье место жительство зарегистрировано в Таллинне. Размер пособия — 3,5 евро на человека в день. О пособии могут ходатайствовать юридические и физические лица из числа предпринимателей, за исключением тех, кому в текущем году Департамент по делам молодежи и спорта оказал поддержку на ведение спортивной деятельности.

Ходатайство можно заполнить в среде самообслуживания. Срок представления заявлений — 1 марта 2019 г.

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