Таллинн принимает ходатайства о пособиях для молодежных лагерей

”После столь продолжительного дистанционного обучения на дому летние приключения в лагере будут молодежи очень кстати, и куда приятнее проводить время за пределами города. Летние лагеря всегда занимали важное место в жизни молодежи, и мы обязательно продолжим эту традицию. Надеюсь, что к лету ситуация с коронавирусом выправится, и ограничения не станут для ребят препятствием к осуществлению планов на лето. В городском бюджете на текущий год заложено 120 000 евро на субсидирование молодежных лагерей”, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.

Выплачиваемое Таллиннским департаментом образования пособие предусмотрено для лагерей, в которых участвует молодежь в возрасте 7-19 лет, чьим местом жительства по данным регистра народонаселения является Таллинн. Размер пособия составляет 3,5 евро на ребенка в день. О пособии можно ходатайствовать в случае, если лагерь имеет лицензию, расположен за пределами административной территории Таллинна, и его продолжительность — минимум шесть дней. Право на получение пособия имеют юридические лица и предприниматели-физические лица. О компенсации не могут ходатайствовать организаторы, которым Таллиннский департамент культуры и спорта в 2021 году выплачивал пособие на спортивную деятельность.

Подать ходатайство о выплате пособия на деятельность молодежного лагеря можно через среду самообслуживания столичной недоходной деятельности. После проведения лагеря необходимо подать итоговый отчет. Список требующихся дополнительных документов приведен на сайте Таллинна.

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