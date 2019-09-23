23.09.2019, 21:55

Таллинн примет участие в железнодорожных учениях


rus.delfi.ee
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Tondi raudteeülesõidukoht
Tondi raudteeülesõidukohtFoto: Madis Veltman

Таллинская команда по урегулированию кризисов примет 26 сентября участие в проводимых Эстонской железной дорогой в районе творческого городка Теллискиви и станции Копли-товарная учениях "Коплиское железо" („Kopli raud“), на которых будут отрабатываться действия различных ведомств при масштабной железнодорожной катастрофе.

"Основная цель участия Таллинна в учениях по спасению, — подчеркнул вице-мэр столицы Калле Кландорф, — повышение уровня знаний, отработка реакции на такого рода события и сотрудничества при ликвидации их последствий".

Отрабатываться будут сбор руководства команды, сотрудничество команды с оперативными службами, сотрудниками государственных учреждений, показателями очень важных вспомогательных услуг, в частности, "Таллинна вези", которое обеспечивает водоснабжение.

Как сообщил руководитель службы безопасности железной дороги Мариус Куппер, на повестке дня учения самые разные ситуации — от спасения людей из аварийного пассажирского поезда, до эвакуации их из района аварии с выбросом вредных химических веществ.

В учениях будут задействованы, помимо указанных, соответствующие службы фирм Operail, Elron, Департамента полиции и пограничной охраны, Спасательного департамента, Тревожного центра, Таллиннской "скорой" помощи, Департаментов защиты потребителя и технического надзора, ряда городских департаментов и природоохранной инспекции.

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