Таллинн приглашает в пятницу на бесплатные тренировки. Обещают подарки

В Ласнамяэском спортивном холле (Пунане, 45) занятия начнутся в 8 часов тренировкой под руководством чемпиона Хейки Наби. Занятия подойдут и тем, кто привык ежедневно заниматься спортом, и тем, кто только стремится к активному образу жизни. Тренировка продлится час – в программе разминка и упражнения на все группы мышц.
В Таллиннском спортивном холле (Херне, 30) с 8 до 9 часов тренировку проведут одиннадцатикратные чемпионы Эстонии – игроки BC Kalev/Cramo Стен Сокк, Мартин Дорбек, Кайл Виналес и ассистент тренера Индрек Рейнбок. На занятии научат движению с мячом, технике бросков, владению мячом и командной игре.
В Сылеском спортивном центре (Сыле, 40а) в 8 часов начнется утренняя зарядка, которую проведет мэр Таллинна Михаил Кылварт. Часовая тренировка включает растяжку, наклоны, а также упражнения, охватывающие все группы мышц. С 9 до 10 часов в спортивном центре можно будет заняться плаванием. Бассейны также будут открыты с 8 до 9 часов в Ныммеском (б. Вабадузе, 156) и Ыйсмяэском (Эхитаяте, 109а/2) бассейнах.
Участие в занятиях спортивного утренника бесплатное, но по предварительной регистрации на странице https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Spordihommik.
Участники спортивного утренника получат в подарок полезный напиток и купон на бесплатное посещение выбранного спортивного центра до конца года.
Аталанта – Динамо (З) 2:0. Обзор матча и видео голов
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
Кем оказались отец и мать зверски убитой студентки СПбГУ
Мать убитой девочки заставляли встать на колени перед гробом