Таллинн приглашает в поход Пяэскюласкому болоту на русском языке

Участие в походе бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте: https://www.tallinn.ee/Uchebnye-pohody-i-ekskursii. Регистрация начнется 18 октября в 12 часов.

Пяэскюлаское болото возникло в конце ледникового периода из озера. С ХIX века в болоте прокладывались дренажные канавы, чтобы на месте болота появились сенокосные угодья. В 2002 году в болотном лесу произошел большой пожар, следы которого видны до сих пор. В 2013 году ввиду размеров зеленой зоны и разнообразия растительности болото было взято под охрану.

Поход проводится в рамках серии "Времена года в природной среде Таллинна". Поход проводится Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке Центра природоохранных инвестиций. Более подробная информация о болоте здесь.