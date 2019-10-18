Таллинн приглашает в поход Пяэскюласкому болоту на русском языке

27 октября в 11 часов начнется экопоход по Пяэскюласкому болоту, который на русском языке проведет Лео Тоха. Протяженность маршрута - примерно 3 километра, и на это уйдут два с половиной часа.
Участие в походе бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте: https://www.tallinn.ee/Uchebnye-pohody-i-ekskursii. Регистрация начнется 18 октября в 12 часов.
Пяэскюлаское болото возникло в конце ледникового периода из озера. С ХIX века в болоте прокладывались дренажные канавы, чтобы на месте болота появились сенокосные угодья. В 2002 году в болотном лесу произошел большой пожар, следы которого видны до сих пор. В 2013 году ввиду размеров зеленой зоны и разнообразия растительности болото было взято под охрану.
Поход проводится в рамках серии "Времена года в природной среде Таллинна". Поход проводится Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке Центра природоохранных инвестиций. Более подробная информация о болоте здесь.
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