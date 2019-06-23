23.06.2019, 17:00

Таллинн приглашает в поход по Зеленому кругу Старого города


rus.delfi.ee
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Vanalinn
VanalinnFoto: Reisifoto 2018, Анна Климова

Таллинский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства приглашает горожан 29 июня в 15 часов в поход по паркам Старого Таллинна "Зеленый круг Старого города".

Старый Таллинн окружен кольцом парков и скверов, с птичьего полета напоминающем очертаниями вокруг Вышгорода (Тоомпеа) сердце. Здесь растут самые старые в городе деревья, в том числе 370-летняя липа Кристиана Кельха возле церкви Нигулисте. О ней и многом другом в природе и истории этих мест можно будет узнать во время похода, который на русском языке проведет Светлана Горностаева.

Участие в походе бесплатное, предварительная регистрация на сайте начнется 19 июня в 10 часов утра.

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