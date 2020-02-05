Таллинн приглашает в поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ

Одно из лучших мест, чтобы подышать свежим лесным воздухом, — заповедник Нымме-Мустамяэ. Он был основан в 2004 году, площадь заповедной зоны составляет 204 га и представляет собой совокупность холмов, песков, природных источников и сосновой рощи. Заповедник также занимается сохранением многообразия флоры и фауны городских лесов. Городской лес Нымме-Мустамяэ называют также ”легкими Таллинна”.

Маршрут похода составляет 6 км, прохождение которого займёт примерно два с половиной часа.

Участие в походе бесплатно, но по предварительной регистрации здесь (экскурсия на эстонском) и здесь (экскурсия на русском). Подробная информация после регистрации.

Регистрация начнется в четверг, 6 февраля, в 12 часов.

Поход проходит в рамках серии ”Времена года в природе Таллинна”.

Поход организовывает Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке ЦУ Центра инвестирования в окружающую среду (KIK).

Дополнительная информация о заповеднике здесь.