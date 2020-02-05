Таллинн приглашает в поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ
В субботу, 15 февраля, с началом в 13 часов состоится бесплатный поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ. Проводниками выступят гиды Лада Мехикас и Александра Муратова.
В субботу, 15 февраля, с началом в 13 часов состоится бесплатный поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ. Проводниками выступят гиды Лада Мехикас и Александра Муратова.
Одно из лучших мест, чтобы подышать свежим лесным воздухом, — заповедник Нымме-Мустамяэ. Он был основан в 2004 году, площадь заповедной зоны составляет 204 га и представляет собой совокупность холмов, песков, природных источников и сосновой рощи. Заповедник также занимается сохранением многообразия флоры и фауны городских лесов. Городской лес Нымме-Мустамяэ называют также ”легкими Таллинна”.
Маршрут похода составляет 6 км, прохождение которого займёт примерно два с половиной часа.
Участие в походе бесплатно, но по предварительной регистрации здесь (экскурсия на эстонском) и здесь (экскурсия на русском). Подробная информация после регистрации.
Регистрация начнется в четверг, 6 февраля, в 12 часов.
Поход проходит в рамках серии ”Времена года в природе Таллинна”.
Поход организовывает Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке ЦУ Центра инвестирования в окружающую среду (KIK).
Дополнительная информация о заповеднике здесь.
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