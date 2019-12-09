Таллинн приглашает совершить бесплатный поход с фонарями

Полуостров Пальяссааре расположен всего в пяти километрах от Старого города, при этом территория имеет интересную историю и богата видами птиц и животных. Летом гостей на полуостров привлекают пляж Пикакари, который уже не раз удостаивался почетного знака экологического качества «Голубой флаг», а также пасущиеся вдоль троп городские животные. В темное время в ходе походов с фонарями помимо природного богатства полуострова можно ознакомиться с его военным наследием, полюбоваться морскими видами и послушать историю формирования этой зоны. Во время похода можно узнать, что еще сотню лет назад это были острова, которые впоследствии люди присоединили к материку, что на полуострове бывал царь Николай II, и многое другое.

Во время похода можно будет получить удовольствие от движения и красивого вида, который создает свет масляных фонарей. Маршрут составляет 6 км, для его преодоления потребуется примерно 2.5 часа.

Участие в походе бесплатно, но по предварительной регистрации на странице https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppematkad-looduses (на эстонском языке) и https://www.tallinn.ee/Uchebnye-pohody-i-ekskursii (на русском языке). Регистрация начнется во вторник, 10 декабря, в 12 часов.

Поход пройдет в рамках серии «Времена года в природе Таллинна». Поход организовывает Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду.

Дополнительная информация о природе полуострова: https://citynature.eu/et/ala/paljassaare/