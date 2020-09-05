Таллинн приглашает присоединиться к сбору идей с целью расширения функциональности Единой карты в экологическом направлении

На данный момент сбор идей ”Зеленая карта 2.0” длится уже полторы недели — население охотно делится предложениями по поводу дополнительных функций Единой карты. На вопрос ”За какое экологичное поведение вы хотели бы получать пункты?” среди поступивших ответов, например, такие: возврат залоговой тары, сортировка мусора, пользование общественным транспортом, использование велосипедной парковки, пожертвования Продуктовому банку или в центр повторного использования.

На вопрос ”Где бы вы хотели использовать накопленные баллы и какие городские услуги получать на более выгодных условиях?” были получены ответы, среди которых предлагали сделать билеты в театр, кино и на концерты, оплату места в детском саду, кружков по интересам, городских спортзалов или бассейнов по более льготным ценам или же бесплатно.

Сбор идей продлится до полуночи 16 сентября. С его помощью планируется выяснить, мотивировала ли бы премиальная система горожан делать выбор в пользу экологичных решений, а также то, за какие действия могли бы начисляться пункты, и где их использовать. Анкета по сбору идей ”Зеленая карта 2.0” находится здесь.

Создаваемой системой Таллинн хочет начислять владельцу Eдиной карты за экологичное поведение ”зеленые пункты”, которые можно будет использовать так же, как это происходит в программах лояльности частного сектора (авиаперевозчики и паромное сообщение). Накопленные пункты впоследствии можно будет использовать для получения скидок на предлагаемые городом услуги.

Таллинн — один из четырех финалистов конкурса ”Зеленая столица Европы 2022”. Победитель определится 8 октября в Лиссабоне.