Таллинн приглашает принять участие в фотоконкурсе ”Зеленый двор”

По словам вице-мэра Эхи Вырк, фотоконкурс предназначен для всех таллиннских квартирных товариществ, чтобы поощрить инициативные товарищества и вдохновить остальных на то, чтобы благоустроить дворы своих домов.

”Таллинн участвует в конкурсе на звание Зеленой столицы Европы 2022 и вполне логично, что город, со своей стороны, поддерживает развитие разнообразного и благоустроенного городского пространства, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Я приглашаю принять участие в конкурсе всех, кто по собственной инициативе озеленил территорию возле своего дома. Самые популярные квартирные товарищества будут поощрены, а награды выдадут 14 ноября, на конференции по жилищному хозяйству, которая состоится в культурном центре ”Кая”.

До 30 октября все квартирные товарищества Таллинна могут загрузить до трех фотографий своего двора в тематическом обсуждении на страничке Департамента городского имущества в Фейсбуке. Там же находится и подробная информация о фотоконкурсе.