Таллинн приглашает отметить День защиты детей в Летной гавани

По словам директора Морского музея Эстонии Урмаса Дрезена, празднование Дня защиты детей в Летной гавани уже стало доброй традицией, при этом напраздник приглашаются как жители Пыхья-Таллинна, так и всех других столичных районов.

”Местная община должна заботиться о своих детях. Сегодня мы уделяем внимание своим детям, а спустя годы они приведут сюда уже своих детей, передав им эстафету добра”, — сказал Дрезен.

”Защита прав детей — важная составляющая работы районной управы. Наши социальные работники всегда готовы оказать поддержку семьям и, в случае необходимости, обеспечить соблюдение прав ребенка. Также районная управа много занимается молодежной работой. О мероприятиях и проектах для молодежи можно будет узнать в палатке управы Пыхья-Таллинна, где можно будет пообщаться с нашими молодежными работниками”, — добавил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В программе праздника — выступление учащихся Коплиского дома молодежи, шоу трюковых самокатов, игры для всей семьи, демонстрационный показ служебных полицейских собак, лев Лео, многое другое.

Участникам мероприятия обеспечен свободный доступ на музейные корабли, стоящие на приколе в Летной гавани. При покупке музейного билета каждому ребенку в подарок — бесплатный аудиогид в комплекте с наушниками.

Общество обучения парусному спорту STA Estonia приглашает на бесплатный урок управления парусным судном (обязательна предварительная регистрация http://staestonia.eu/lastekaitsepaev).

Из Летной гавани до Пирита довезет морское такси, которое также по случаю Дня защиты детей будет работать бесплатно.