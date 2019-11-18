Таллинн приглашает начать день с занятий спортом. Тренировки проведут чемпионы и Михаил Кылварт

Тренировки пройдут в Сылеском спортивном центре, Ласнамяэском легкоатлетическом холле и Таллиннском спортивном холле, для плавания будут открыты также Ныммеский и Ыйсмяэский бассейны, а участие в спортивном утреннике бесплатно.

Инициировавший пять лет назад проведение спортивных утренников мэр Михаил Кылварт отметил, что цель мероприятия — призвать горожан заботиться о своем здоровье. ”Движение важно независимо от времени года — как для профилактики заболеваний, так и для формирования здорового образа жизни, — сказал Кылварт. — При этом необязательно становиться спортсменом — любая физическая активность, будь то ходьба или плавание — это движение, которое помогает поддерживать здоровье. И для этого Таллиннские спортивные холлы, бассейны, тропы здоровья предлагают разнообразные возможности для людей любого возраста и в любой физической форме”.

Ассистент тренера лучшей столичной баскетбольной команды BC Kalev Cramo Индрек Рейнбок рассказал, что идея проведения спортивных утренников — замечательная, потому что утренняя тренировка или активное движение дает заряд энергии на целый день, а баскетбол — прекрасная возможность улучшить физическую форму. Двукратный чемпион мира, обладатель серебряной олимпийской медали борец Хейки Наби добавил, что он рад поучаствовать в проекте, особенно замечательно было бы заразить жителей столицы любовью к спорту.