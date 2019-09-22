Таллинн приглашает на Неделю спорта: интересные мероприятия и льготные цены!

Неделя спорта — самая масштабная в Эстонии кампания привлечения людей к здоровому образу жизни. В ее программе в Таллинне запланировано более 250 различных спортивных и прочих мероприятий, развивающих подвижность. Участниками мероприятий станут более 100 учебных заведений, в том числе 56 детских садов, и множество самых разных других организаций и учреждений. Дополнительная информация о Неделе спорта на сайте www.spordinadal.ee.
Спортивные центры Таллинна — участники Недели спорта и стоимость их услуг во время Недели спорта:
Тондирабаский ледовый холл — билет на свободный лед с прокатом коньков 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-27.09 с 8 до 15 часов);
Ныммеский бассейн — билет в бассейн 1,50 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 14, в сб. и вс. — с 9 до 16 часов);
Ыйсмяэский бассейн — билет в бассейн 1,50 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 14 часов);
Ыйсмяэский бассейн — билет в тренажерный зал 1,50 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 21 часа);
Таллиннский спортхолл — билет 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 8 до 14 часов, в сб. и вс. — с 9 до 14 часов);
Ласнамяэский легкоатлетический холл — билет 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 8 до 14 часов, в сб. и вс. с 9 до 14часов);
Сылеский спортивный центр — билет в бассейн 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-27.09 с пн. по пт. с 7 до 16 часов);
— билет в тренажерный зал 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 22);
— месячный билет в бассейн 27,00 EUR (цена на месячный билет действительна в период 23.-30.09, с купленным во время кампании месячным билетом можно посещать бассейн с пн. по пт. с 8 до 16 часов);
— месячный билет в тренажерный зал 27,00 EUR (цена на месячный билет действительна в период 23.-30.09, с купленным во время кампании месячным билетом можно посещать бассейн с пн. по пт. с 7 до 22 часов);
Ласнамяэский бадминтонный холл — использование одной площадки 6,00 EUR (цена действительна в период 23.-27.09 с пн. по пт. с 8 до 13 часов)
Европейская неделя спорта — начинание Еврокомиссии, цель кампании — повысить интерес к активному движению и спортивному образу жизни во всем Европейском союзе. В Эстонии Неделю спорта проводят Олимпийский комитет Эстонии совместно с объединением "Спорт для всех" (Sport Kõigile).
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