Таллинн приглашает на Неделю спорта: интересные мероприятия и льготные цены!

Неделя спорта — самая масштабная в Эстонии кампания привлечения людей к здоровому образу жизни. В ее программе в Таллинне запланировано более 250 различных спортивных и прочих мероприятий, развивающих подвижность. Участниками мероприятий станут более 100 учебных заведений, в том числе 56 детских садов, и множество самых разных других организаций и учреждений. Дополнительная информация о Неделе спорта на сайте www.spordinadal.ee.

Спортивные центры Таллинна — участники Недели спорта и стоимость их услуг во время Недели спорта:

Тондирабаский ледовый холл — билет на свободный лед с прокатом коньков 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-27.09 с 8 до 15 часов);

Ныммеский бассейн — билет в бассейн 1,50 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 14, в сб. и вс. — с 9 до 16 часов);

Ыйсмяэский бассейн — билет в бассейн 1,50 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 14 часов);

Ыйсмяэский бассейн — билет в тренажерный зал 1,50 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 21 часа);

Таллиннский спортхолл — билет 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 8 до 14 часов, в сб. и вс. — с 9 до 14 часов);

Ласнамяэский легкоатлетический холл — билет 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 8 до 14 часов, в сб. и вс. с 9 до 14часов);

Сылеский спортивный центр — билет в бассейн 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-27.09 с пн. по пт. с 7 до 16 часов);

— билет в тренажерный зал 2,00 EUR (цена действительна в период 23.-30.09 с пн. по пт. с 7 до 22);

— месячный билет в бассейн 27,00 EUR (цена на месячный билет действительна в период 23.-30.09, с купленным во время кампании месячным билетом можно посещать бассейн с пн. по пт. с 8 до 16 часов);

— месячный билет в тренажерный зал 27,00 EUR (цена на месячный билет действительна в период 23.-30.09, с купленным во время кампании месячным билетом можно посещать бассейн с пн. по пт. с 7 до 22 часов);

Ласнамяэский бадминтонный холл — использование одной площадки 6,00 EUR (цена действительна в период 23.-27.09 с пн. по пт. с 8 до 13 часов)

Европейская неделя спорта — начинание Еврокомиссии, цель кампании — повысить интерес к активному движению и спортивному образу жизни во всем Европейском союзе. В Эстонии Неделю спорта проводят Олимпийский комитет Эстонии совместно с объединением "Спорт для всех" (Sport Kõigile).